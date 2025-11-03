Новые контракты для военных: что известно

Министерство обороны Украины, по поручению Президента Владимира Зеленского, приступило к подготовке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Новые контракты для военных

Главное новшество — четко определенные сроки службы. Контракты будут предусматривать от 1 до 5 лет. Для тех, кто выберет более долгий контракт — на 2–5 лет, после завершения службы будет предоставлена годовая отсрочка от мобилизации.

После принятия изменений контракты смогут подписать все военнослужащие как действующие, так и новые.

Планируется, что новые контракты будут включать повышенные ежемесячные выплаты, бонусы за подписание и расширенный соцпакет.

"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это о справедливости и предсказуемости", — отметили в Министерстве обороны.

В ведомстве подчеркнули, что работа над реформой продолжается совместно с правительством, Минфином и международными партнерами, а детали будут представлены в ближайшее время.

