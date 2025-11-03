logo

Новые контракты для военных: что известно
НОВОСТИ

Новые контракты для военных: что известно

Минобороны готовит новые контракты для военных с фиксированными сроками службы

3 ноября 2025, 21:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министерство обороны Украины, по поручению Президента Владимира Зеленского, приступило к подготовке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Новые контракты для военных: что известно

Новые контракты для военных

Главное новшество — четко определенные сроки службы. Контракты будут предусматривать от 1 до 5 лет. Для тех, кто выберет более долгий контракт — на 2–5 лет, после завершения службы будет предоставлена годовая отсрочка от мобилизации.

После принятия изменений контракты смогут подписать все военнослужащие как действующие, так и новые.

Планируется, что новые контракты будут включать повышенные ежемесячные выплаты, бонусы за подписание и расширенный соцпакет.

"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это о справедливости и предсказуемости", — отметили в Министерстве обороны.

В ведомстве подчеркнули, что работа над реформой продолжается совместно с правительством, Минфином и международными партнерами, а детали будут представлены в ближайшее время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о ситуации в Донецкой области, где продолжаются активные бои в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
По его словам, сейчас приоритет – обеспечение логистики и вытеснения противника из городской застройки. Для этого войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением, техникой и беспилотными системами.

"Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Освобождение и зачистка территорий заставляют врага распылять силы и не дают сосредоточиться в Покровском районе", — отметил Сырский. За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения продвинулись вперед на отдельных направлениях, продолжая освобождение территорий. Всего за время операции освобождено 188 км, еще 248,7 км зачищено от диверсионных групп противника.



Новые контракты для военных
