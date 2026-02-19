Розкол у делегації: нардеп розкрив інсайд із переговорів у Женеві

Під час переговорів у Женеві між представниками України, США та Росії спостерігалися суттєві відмінності у підходах української делегації. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За його словами, керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова парламентської фракції Давид Арахамія демонстрували більш відкриту позицію до діалогу і були налаштовані на обговорення можливих рішень.

Водночас керівник делегації, секретар РПНБО Рустем Умєров та заступник голови ОП Сергій Кислиця, за твердженням депутата, діяли більш жорстко та орієнтувалися насамперед на вказівки з Банкової.

Олексій Гончаренко підкреслив, що ключову роль у формуванні позиції делегації відіграють директиви президента Володимир Зеленський. Саме вони визначають рамки переговорного процесу та допустимі компроміси.

Переговори у Женеві проходять на тлі триваючої війни та дипломатичних спроб знайти шлях до її завершення. Офіційні деталі консультацій залишаються обмеженими, а більшість інформації надходить із неофіційних джерел та коментарів учасників і політиків.

Заява Гончаренка може свідчити про різні підходи всередині української сторони щодо тактики переговорів – від більш гнучкого діалогу до жорсткого дотримання визначеної політичної лінії. Водночас офіційного підтвердження цих деталей з боку влади наразі немає.

За даними аналітиків, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути можливість відведення українських сил із окремих ділянок Донбасу. Проте ключовою умовою залишається симетричний крок із боку Москви – російські війська мають відійти на аналогічну відстань. Глава держави також наголосив, що будь-яка угода про завершення війни має отримати схвалення українського народу. За його словами, Київ та Вашингтон згодні, що остаточне рішення має бути винесене на голосування.



