Україна готова до поступок: Зеленський допустив відведення військ, але висунув жорстку умову Кремлю

Україна демонструє готовність до серйозних компромісів заради просування мирних переговорів, включаючи обговорення територіальних поступок та відведення військ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними аналітиків, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути можливість відведення українських сил із окремих ділянок Донбасу. Проте ключовою умовою залишається симетричний крок із боку Москви – російські війська мають відійти на аналогічну відстань.

Глава держави також наголосив, що будь-яка угода про завершення війни має отримати схвалення українського народу. За його словами, Київ та Вашингтон згодні, що остаточне рішення має бути винесене на голосування.

При цьому Володимир Зеленський попередив: українці не підтримають угоди, яка передбачає односторонній відхід українських військ без дзеркальних зобов'язань Росії.

Президент також підтвердив готовність провести вибори, як це вимагає Кремль, але зазначив, що для цього необхідне припинення вогню. Без стійкого перемир'я проведення голосування неможливе через загрози безпеці.

Крім того, Зеленський знову закликав до особистої зустрічі із президентом Володимиром Путіним для прямого обговорення територіальних питань. Незважаючи на заяви президента Дональда Трампа про готовність Путіна до діалогу після саміту на Алясці у 2025 році, така зустріч досі не відбулася.

В ISW наголошують, що Україна демонструє гнучкість у переговорах, проте наполягає на взаємності та гарантіях безпеки, щоб уникнути односторонніх поступок без реальних кроків з боку Росії.

