Зеленский раскрыл, где пройдет следующий раунд переговоров с РФ и США

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии. Об этом Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более подробная информация, чем сейчас в телефоне", – отметил президент.

Он отметил важность того, что переговорный процесс проходил именно в Европе.

Владимир Зеленский считает хорошим сигналом, что встреча состоялась в Швейцарии.

"Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь", – отметил Зеленский.

