Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии. Об этом Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Он отметил важность того, что переговорный процесс проходил именно в Европе.
Владимир Зеленский считает хорошим сигналом, что встреча состоялась в Швейцарии.
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по итогам второго дня переговоров по украинскому урегулированию, которые проходили в Женеве. По его словам, результаты поездки будут представлены непосредственно главе Кремля.
Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку.