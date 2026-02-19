Зеленський розкрив, де пройде наступний раунд переговорів із РФ та США

Рубрики
Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, опублікованому на YouTube.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Він наголосив на важливості того, що переговорний процес проходив саме в Європі.
Володимир Зеленський вважає добрим сигналом, що зустріч відбулася у Швейцарії.
