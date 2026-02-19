Зеленський розкрив, де пройде наступний раунд переговорів із РФ та США

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, опублікованому на YouTube.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу наголосити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і маю більш детальну інформацію, ніж зараз у телефоні", – зазначив президент.

Він наголосив на важливості того, що переговорний процес проходив саме в Європі.

Володимир Зеленський вважає добрим сигналом, що зустріч відбулася у Швейцарії.

“Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то й місце треба шукати тут", – зазначив Зеленський.

