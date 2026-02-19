Украина готова к уступкам: Зеленский допустил отвод войск, но выдвинул жесткое условие Кремлю

Украина демонстрирует готовность к серьезным компромиссам ради продвижения мирных переговоров, включая обсуждение территориальных уступок и отвода войск. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил с отдельных участков Донбасса. Однако ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние.

Глава государства также подчеркнул, что любое соглашение о завершении войны должно получить одобрение украинского народа. По его словам, Киев и Вашингтон согласны, что окончательное решение должно быть вынесено на голосование.

При этом Владимир Зеленский предупредил: украинцы не поддержат договор, который предусматривает односторонний уход украинских войск без зеркальных обязательств России.

Президент также подтвердил готовность провести выборы, как того требует Кремль, но отметил, что для этого необходимо прекращение огня. Без устойчивого перемирия проведение голосования невозможно из-за угроз безопасности.

Кроме того, Зеленский вновь призвал к личной встрече с президентом Владимиром Путиным для прямого обсуждения территориальных вопросов. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о готовности Путина к диалогу после саммита на Аляске в 2025 году, такая встреча до сих пор не состоялась.

В ISW подчеркивают, что Украина демонстрирует гибкость в переговорах, однако настаивает на взаимности и гарантиях безопасности, чтобы избежать односторонних уступок без реальных шагов со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии. Об этом Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.

Президент отметил важность того, что переговорный процесс проходил именно в Европе.



