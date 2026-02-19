Раскол в делегации: нардеп раскрыл инсайд по переговорам в Женеве

В ходе переговоров в Женеве между представителями Украины, США и России наблюдались существенные отличия в подходах украинской делегации. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По его словам, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава парламентской фракции Давид Арахамия демонстрировали более открытую позицию по диалогу и были настроены на обсуждение возможных решений.

В то же время руководитель делегации, секретарь РПНБО Рустем Умеров и заместитель председателя ОП Сергей Кислица, по утверждению депутата, действовали более жестко и ориентировались прежде всего на указания Банковой.

Алексей Гончаренко подчеркнул, что ключевую роль в формировании позиции делегации играют директивы президента Владимир Зеленский. Конкретно они определяют рамки переговорного процесса и допустимые компромиссы.

Переговоры в Женеве проходят на фоне продолжающейся войны и дипломатических попыток найти путь к ее завершению. Официальные детали консультаций остаются ограниченными, а большинство информации поступают из неофициальных источников и комментариев участников и политиков.

Заявление Гончаренко может свидетельствовать о разных подходах внутри украинской стороны по тактике переговоров – от более гибкого диалога до жесткого соблюдения определенной политической линии. В то же время, официального подтверждения этих деталей со стороны власти пока нет.

