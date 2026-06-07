Російський удар по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні: перша реакція України

Україна різко відреагувала на російську атаку дрона по об’єкту ядерної інфраструктури в Чорнобильській зоні відчуження. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що удари є частиною системної політики ядерного шантажу з боку Росії, а президент України Володимир Зеленський закликав до реальних кроків, аби росіяни відчули, що їх війна б’є по самі Росії.

Росія атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга відреагував на удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні.

"Це не вперше Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти. Російський ядерний шантаж і нехтування принципами ядерної безпеки є системними, зумисними та неприйнятними. Такі дії заслуговують на рішуче засудження в усьому світі та посилення тиску на агресора", — заявив Сибіга.

Невдовзі після цього з’явилася також реакція Володимира Зеленського, який назвав удар РФ по ядерній інфраструктурі України "надзвичайно підлим".

"Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії", — йдеться в заяві президента.

Нагадаємо, що в ніч на 7 червня 2026 року російський безпілотник атакував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). За даними "Енергоатому", удар спричинив часткове руйнування будівлі приймання контейнерів. Після влучання виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів, яку оперативно локалізували та повністю ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає, а радіаційний фон на майданчику залишається в межах норми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що під час атаки 24 травня Росія могла використати ракету-носій ядерної зброї.