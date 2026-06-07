Російський удар по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні: перша реакція України

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Україна різко відреагувала на російську атаку дрона по об’єкту ядерної інфраструктури в Чорнобильській зоні відчуження. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що удари є частиною системної політики ядерного шантажу з боку Росії, а президент України Володимир Зеленський закликав до реальних кроків, аби росіяни відчули, що їх війна б’є по самі Росії.
Росія атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга відреагував на удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні.
Невдовзі після цього з’явилася також реакція Володимира Зеленського, який назвав удар РФ по ядерній інфраструктурі України "надзвичайно підлим".
Нагадаємо, що в ніч на 7 червня 2026 року російський безпілотник атакував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). За даними "Енергоатому", удар спричинив часткове руйнування будівлі приймання контейнерів. Після влучання виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів, яку оперативно локалізували та повністю ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає, а радіаційний фон на майданчику залишається в межах норми.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що під час атаки 24 травня Росія могла використати ракету-носій ядерної зброї.