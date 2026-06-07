Росія атакувала сховище ядерного палива: що відомо про удар по критичному об’єкту

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Slava Kot
У ніч на 7 червня 2026 року російський безпілотник влучив у майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Про це повідомили в "Енергоатомі", де зауважили, що радіаційний фон на об’єкті залишається в межах норми, а витоку небезпечних речовин не зафіксовано.
Росія атакувала сховище ядерного палива. Фото: "Енергоатом"
За даними "Енергоатому", удар російським дроном по сховищу ядерного палива стався близько 02:10. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю, яка використовується для приймання контейнерів із відпрацьованим ядерним паливом. В компанії наголосили, що ядерне паливо в момент удару в цій споруді не зберігалося.
Після влучання виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів. Рятувальні служби оперативно локалізували займання та повністю його ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає.
В "Енергоатомі"" підкреслюють, що ситуація на об’єкті перебуває під постійним контролем, а радіаційний стан залишається стабільним і не перевищує допустимих показників. Також триває безперервний моніторинг із залученням відповідальних державних служб.
В "Енергоатомі" підкреслюють, що ситуація на об’єкті перебуває під постійним контролем, а радіаційний стан залишається стабільним і не перевищує допустимих показників. Також триває безперервний моніторинг із залученням відповідальних державних служб.
Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що у Раді назвали сценарії, які можуть перевернути війну: про мобілізацію і ядерний удар.
Також "Коментарі" писали, що Росія атакувала Україну "ядерною ракетою".