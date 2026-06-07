Росія атакувала сховище ядерного палива: що відомо про удар по критичному об’єкту

У ніч на 7 червня 2026 року російський безпілотник влучив у майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Про це повідомили в "Енергоатомі", де зауважили, що радіаційний фон на об’єкті залишається в межах норми, а витоку небезпечних речовин не зафіксовано.

Росія атакувала сховище ядерного палива. Фото: "Енергоатом"

За даними "Енергоатому", удар російським дроном по сховищу ядерного палива стався близько 02:10. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю, яка використовується для приймання контейнерів із відпрацьованим ядерним паливом. В компанії наголосили, що ядерне паливо в момент удару в цій споруді не зберігалося.

Після влучання виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів. Рятувальні служби оперативно локалізували займання та повністю його ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає.

В "Енергоатомі"" підкреслюють, що ситуація на об’єкті перебуває під постійним контролем, а радіаційний стан залишається стабільним і не перевищує допустимих показників. Також триває безперервний моніторинг із залученням відповідальних державних служб.

"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", — йдеться в заяві.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що ситуація на об’єкті перебуває під постійним контролем, а радіаційний стан залишається стабільним і не перевищує допустимих показників. Також триває безперервний моніторинг із залученням відповідальних державних служб.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що у Раді назвали сценарії, які можуть перевернути війну: про мобілізацію і ядерний удар.

Також "Коментарі" писали, що Росія атакувала Україну "ядерною ракетою".