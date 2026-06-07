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Россия атаковала хранилище ядерного топлива: что известно об ударе по критическому объекту

Российский дрон попал в хранилище ядерного топлива в Украине. Повреждены здание, радиационный фон в норме.

7 июня 2026, 10:35
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Slava Kot

В ночь на 7 июня 2026 года российский беспилотник попал в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом сообщили в "Энергоатоме", где отметили, что радиационный фон на объекте остается в пределах нормы, а утечка опасных веществ не зафиксирована.

Россия атаковала хранилище ядерного топлива: что известно об ударе по критическому объекту

Россия атаковала хранилище ядерного топлива. Фото: "Энергоатом"

По данным "Энергоатома", удар российским дроном по хранилищу ядерного топлива произошел около 02:10. В результате атаки частично разрушено здание, используемое для приема контейнеров с отработанным ядерным топливом. В компании отметили, что ядерное топливо в момент удара в этом здании не сохранялось.

После попадания возник пожар площадью около 40 квадратных метров. Спасательные службы оперативно локализовали возгорание и полностью его ликвидировали. Пострадавших посреди персонала нет.

В "Энергоатоме"" подчеркивают, что ситуация на объекте находится под постоянным контролем, а радиационное состояние остается стабильным и не превышает допустимых показателей. Также идет непрерывный мониторинг с привлечением ответственных государственных служб.

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру настоящее лицо кремлевского режима, сознательно создающего угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", — говорится в заявлении.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что ситуация на объекте находится под постоянным контролем, а радиационное состояние остается стабильным и не превышает допустимые показатели. Также идет непрерывный мониторинг с привлечением ответственных государственных служб.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что в Раде назвали сценарии, которые могут перевернуть войну: о мобилизации и ядерном ударе.

Также "Комментарии" писали, что Россия атаковала Украину "ядерной ракетой".



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Источник: https://t.me/energoatom_ua/27045
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