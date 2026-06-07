Россия атаковала хранилище ядерного топлива: что известно об ударе по критическому объекту

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Slava Kot
В ночь на 7 июня 2026 года российский беспилотник попал в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом сообщили в "Энергоатоме", где отметили, что радиационный фон на объекте остается в пределах нормы, а утечка опасных веществ не зафиксирована.
Россия атаковала хранилище ядерного топлива. Фото: "Энергоатом"
По данным "Энергоатома", удар российским дроном по хранилищу ядерного топлива произошел около 02:10. В результате атаки частично разрушено здание, используемое для приема контейнеров с отработанным ядерным топливом. В компании отметили, что ядерное топливо в момент удара в этом здании не сохранялось.
После попадания возник пожар площадью около 40 квадратных метров. Спасательные службы оперативно локализовали возгорание и полностью его ликвидировали. Пострадавших посреди персонала нет.
В "Энергоатоме"" подчеркивают, что ситуация на объекте находится под постоянным контролем, а радиационное состояние остается стабильным и не превышает допустимых показателей. Также идет непрерывный мониторинг с привлечением ответственных государственных служб.
В "Энергоатоме" подчеркивают, что ситуация на объекте находится под постоянным контролем, а радиационное состояние остается стабильным и не превышает допустимые показатели. Также идет непрерывный мониторинг с привлечением ответственных государственных служб.
Ранее портал "Кометнари" сообщал, что в Раде назвали сценарии, которые могут перевернуть войну: о мобилизации и ядерном ударе.
Также "Комментарии" писали, что Россия атаковала Украину "ядерной ракетой".