Российский удар по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне: первая реакция Украины

Украина резко отреагировала на российскую атаку дрона по объекту ядерной инфраструктуры в Чернобыльской зоне отчуждения. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что удары являются частью системной политики ядерного шантажа со стороны России, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к реальным шагам, чтобы россияне почувствовали, что их война бьет по России.

Россия атаковала хранилище ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Фото из открытых источников

Андрей Сибига отреагировал на удар РФ по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

"Это не первый раз Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты. Российский ядерный шантаж и пренебрежение принципами ядерной безопасности являются системными, умышленными и неприемлемыми. Такие действия заслуживают решительного осуждения во всем мире и усиления давления на агрессора", — заявил Сибига.

Вскоре после этого появилась также реакция Владимира Зеленского, назвавшего удар РФ по ядерной инфраструктуре Украины "чрезвычайно подлым".

"Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. По состоянию на данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. удар по самой России", — говорится в заявлении президента.

Напомним, что в ночь на 7 июня 2026 года российский беспилотник атаковал Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). По данным "Энергоатома", удар повлек за собой частичное разрушение здания приема контейнеров. После попадания возник пожар площадью около 40 квадратных метров, который оперативно локализовали и полностью ликвидировали. Пострадавших в персонале нет, а радиационный фон на площадке остается в пределах нормы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время атаки 24 мая Россия могла использовать ракету-носитель ядерного оружия.