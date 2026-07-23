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Російський наступ закінчився катастрофічним провалом: як "стара тактика" підвела окупантів

Росія спробувала провести масштабний механізований наступ на Донеччині, але зазнала значних втрат.

23 липня 2026, 16:25
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Slava Kot

Спроба російських військ повернутися до масштабних механізованих штурмів на Донеччині завершилася повною катастрофою для солдатів РФ з великими втратами. За повідомленнями українських військових, атака із застосуванням великої кількості танків та бойових машин піхоти була зірвана ще на підступах до українських позицій.

Російський наступ закінчився катастрофічним провалом: як "стара тактика" підвела окупантів

Наступ росіян. Фото з відкритих джерел

Якщо раніше важка бронетехніка відігравала ключову роль у проривах, то нині танки переважно використовуються як мобільні артилерійські платформи, тоді як головним засобом ураження стали безпілотники. Однак російське командування вирішило повернутися до тактики початку повномасштабного вторгнення і здійснити масований наступ бронетехніки за підтримки піхоти.

За словами українського військового на позивний "Алекс", російський штурм на Очеретинському напрямку перетворився на справжню катастрофу для окупаційних сил.

"Майже рік не бачив більш менш притомну кількість танків та БМП противника під час механізованого штурму, але сьогодні п*дари вирішили нагадати про себе і захотіли вдатися до масованих штурмових дій на Очеретинському напрямку; броня та о/с були успішно анігільовані, противник успіху не мав, 80% всього шлаку було розбито на підходах до переднього краю", — зазначив військовий.

Непрямим підтвердженням слів військового стали й дані Генерального штабу ЗСУ. У щоденному зведенні повідомлялося про втрату російською армією 28 танків за добу, що стало одним з найвищих показників за останні місяці війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росії палає після масштабної атаки дронів.

Також "Коментарі" писали, що новий головком ЗСУ Драпатий жорстко висловився про жителів Донбасу.



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