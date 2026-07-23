Драпатий жорстко висловився про жителів Донбасу: "Їм байдуже, в якій країні жити"



















Новий Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що однією з головних проблем Донбасу протягом багатьох років була недостатня увага до українізації та формування національної свідомості. На його думку, саме це сприяло появі частини населення, якій, за його словами, "байдуже, в якій країні жити".

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

Михайло Драпатий в інтерв'ю Ukraїner зазначив, що його оцінка базується на особистому досвіді спілкування з мешканцями Донецької та Луганської областей. За словами військового, серед місцевих є люди, які "не хочуть працювати, а хочуть халяви".

Водночас новий головнокомандувач наголосив, що це не стосується всіх жителів регіону. За словами Драпатого, частина жителів Донбасу має ставлення до Росії з ознаками "стокгольмського синдромому". Генерал вважає, що вони звикли до впливу РФ і не усвідомлювали, що живуть під постійним інформаційним тиском. Також Драпатий пов’язав цю проблему з недостатньою увагою української держави до розвитку української ідентичності на сході країни.

Водночас генерал переконаний, що ситуацію можна змінити. Як приклад він навів Маріуполь у 2014 році, де, за його словами, завдяки постійному контакту українських військових із цивільним населенням ставлення людей поступово змінювалося.

"Не все так погано і втрачено. Потихеньку люди згадали, що вони все ж таки громадяни незалежної країни Україна. Був від цього позитив", — розповів головком.

На думку генерала, робота з цивільним населенням має залишатися важливою складовою оборони держави. Він підкреслив, що Україна повинна продовжувати просвітницьку діяльність, зміцнювати національну свідомість громадян та не залишати сумнівів щодо майбутнього окупованих територій.

"Це буде Україна, ніхто навіть не повинен сумніватися в існуючих кордонах", — додав Драпатий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський дав перше доручення Драпатому.

Також "Коментарі" писали, що Портников попередив про ілюзії щодо Драпатого.