Драпатый жестко высказался о жителях Донбасса: "Им безразлично, в какой стране жить"



















Новый Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый заявил, что одной из главных проблем Донбасса на протяжении многих лет было недостаточное внимание к украинизации и формированию национального сознания. По его мнению, именно это способствовало появлению части населения, которой, по его словам, "безразлично, в какой стране жить".

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

Михаил Драпатый в интервью Ukraіner отметил, что его оценка базируется на личном опыте общения с жителями Донецкой и Луганской областей. По словам военного, среди местных есть люди, которые "не хотят работать, а хотят халявы".

В то же время, новый главнокомандующий подчеркнул, что это не касается всех жителей региона. По словам Драпатого, часть жителей Донбасса имеет отношение к России с признаками "стокгольмского синдромома". Генерал считает, что они привыкли к влиянию РФ и не отдавали себе отчет, что живут под постоянным информационным давлением. Также Драпатый увязал эту проблему с недостаточным вниманием украинского государства к развитию украинской идентичности на востоке страны.

В то же время, генерал убежден, что ситуацию можно изменить. В качестве примера он привел Мариуполь в 2014 году, где, по его словам, благодаря постоянному контакту украинских военных с гражданским населением отношение людей постепенно менялось.

"Не все так плохо и потеряно. Потихоньку люди вспомнили, что они все-таки граждане независимой страны Украины. Был от этого позитив", — рассказал главком.

По мнению генерала, работа с гражданским населением должна оставаться важной составляющей обороны государства. Он подчеркнул, что Украина должна продолжать просветительскую деятельность, укреплять национальное сознание граждан и не оставлять сомнений в будущем оккупированных территорий.

"Это будет Украина, никто даже не должен сомневаться в существующих границах", – добавил Драпатый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский дал первое поручение Драпатому.

Также "Комментарии" писали, что Портников предупредил об иллюзиях по поводу Драпатого.