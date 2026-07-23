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Российское наступление закончилось катастрофическим провалом: как "старая тактика" подвела оккупантов

Россия попыталась провести масштабное механизированное наступление на Донбассе, но понесла значительные потери.

23 июля 2026, 16:25
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Slava Kot

Попытка российских войск вернуться к масштабным механизированным штурмам в Донецкой области завершилась полной катастрофой для солдат РФ с большими потерями. По сообщениям украинских военных, атака с применением большого количества танков и боевых машин пехоты была сорвана еще на подступах к украинским позициям.

Российское наступление закончилось катастрофическим провалом: как "старая тактика" подвела оккупантов

Наступление россиян. Фото из открытых источников

Если раньше тяжелая бронетехника играла ключевую роль в прорывах, то сейчас танки преимущественно используются как мобильные артиллерийские платформы, тогда как главным средством поражения стали беспилотники. Однако российское командование решило вернуться к тактике начала полномасштабного вторжения и осуществить массированное наступление бронетехники при поддержке пехоты.

По словам украинского военного в позывной "Алекс", российский штурм на Очеретинском направлении превратился в настоящую катастрофу для оккупационных сил.

"Почти год не видел более или менее нормальное количество танков и БМП противника во время механизированного штурма, но сегодня п*дары решили напомнить о себе и захотели прибегнуть к массированным штурмовым действиям на Очеретинском направлении; броня и о/с были успешно аннигилированы, противник успеха не имел, 80% всего шлака были разбиты на подходах к переднему краю", — отметил военный.

Косвенным подтверждением слов военного стали и данные Генерального штаба ВСУ. В ежедневной сводке сообщалось о потере российской армией 28 танков за сутки, что стало одним из самых высоких показателей за последние месяцы войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России пылает после масштабной атаки дронов.

Также "Комментарии" писали, что новый главком ВСУ Драпатый жестко высказался о жителях Донбасса.



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