Росіяни здійснили прорив на бронетехніці вглиб Мирнограда: чи втримали оборону ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни здійснили прорив на бронетехніці вглиб Мирнограда: чи втримали оборону ЗСУ

В Мирнограді та на околицях міста проводять пошуково-ударні дії

16 лютого 2026, 15:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська спробували прорватися вглиб Мирнограда Донецької області на броньованій техніці. Однак атака завершилася для них втратами. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Схід".

Росіяни здійснили прорив на бронетехніці вглиб Мирнограда: чи втримали оборону ЗСУ

Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел

Як розповіли у командуванні, у Мирнограді тривають бої. Сили оборони утримують визначені рубежі, зокрема в північній частині міста.

Тим часом загарбники посилюють тиск на північну частину міста, намагаються накопичувати важку техніку та живу силу для охоплення та подальшого штурму Мирнограда.

"Завдяки злагодженим діям аеророзвідки та ударних підрозділів ворог здебільшого виявляється та знешкоджується завчасно. Зокрема, спроби прориву на броньованій техніці вглиб міста, які мали місце, вчасно виявлялися, техніка ворога була знищена", — повідомили в ОК "Схід".

Також для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцях зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження.

В Мирнограді та на околицях міста проводять пошуково-ударні дії. Основною тактикою російської армії на напрямку залишаються малі піхотні групи, що "критично виснажує людський ресурс росіян".

Ворог уже розгортає там свої артилерійські позиції, командні штаби та комендатуру. Водночас Сили оборони України утримують позиції на півночі міста й намагаються не випустити окупантів із Мирнограда. Про це "Українській правді" розповів офіцер-морпіх, який воює на цьому напрямку. За його словами, зараз бої тривають на півночі Мирнограда – у районі залізничного депо, та на півночі сусіднього села Світлого. 




