Россияне совершили прорыв на бронетехнике вглубь Мирнограда: удержали ли оборону ВСУ

Российские оккупационные войска попытались прорваться в глубь Мирнограда Донецкой области на бронированной технике. Однако атака завершилась для них потерями. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении оперативного командования "Восток".

Бои за Мирноград. Фото: из открытых источников

Как рассказали в командовании, в Мирнограде продолжаются бои. Силы обороны содержат определенные рубежи, в частности, в северной части города.

Между тем, захватчики усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для охвата и дальнейшего штурма Мирнограда.

"Благодаря слаженным действиям аэроразведки и ударных подразделений враг в основном оказывается и обезвреживается заблаговременно. В частности, имевшие место попытки прорыва на бронированной технике вглубь города вовремя оказывались, техника врага была уничтожена", — сообщили в ОК "Восток".

Также для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике окупантов наносится огневое поражение.

В Мирнограде и в окрестностях города проводят поисково-ударные действия. Основной тактикой русской армии на направлении остаются малые пехотные группы, "критически истощающие человеческий ресурс россиян".

Также издание "Комментарии" сообщало – город Мирноград в Донецкой области почти полностью находится под контролем российских захватчиков.

Враг уже разворачивает свои артиллерийские позиции, командные штабы и комендатуру. В то же время Силы обороны Украины удерживают позиции на севере города и пытаются не выпустить оккупантов из Мирнограда. Об этом "Украинской правде" рассказал офицер-морпих, воюющий на этом направлении. По его словам, сейчас бои продолжаются на севере Мирнограда – в районе железнодорожного депо и на севере соседнего села Светлое.



