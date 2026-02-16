Россияне совершили прорыв на бронетехнике вглубь Мирнограда: удержали ли оборону ВСУ

Рубрики
Российские оккупационные войска попытались прорваться в глубь Мирнограда Донецкой области на бронированной технике. Однако атака завершилась для них потерями. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении оперативного командования "Восток".
Бои за Мирноград. Фото: из открытых источников
Как рассказали в командовании, в Мирнограде продолжаются бои. Силы обороны содержат определенные рубежи, в частности, в северной части города.
Между тем, захватчики усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для охвата и дальнейшего штурма Мирнограда.
Также для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике окупантов наносится огневое поражение.
В Мирнограде и в окрестностях города проводят поисково-ударные действия. Основной тактикой русской армии на направлении остаются малые пехотные группы, "критически истощающие человеческий ресурс россиян".
Враг уже разворачивает свои артиллерийские позиции, командные штабы и комендатуру. В то же время Силы обороны Украины удерживают позиции на севере города и пытаются не выпустить оккупантов из Мирнограда. Об этом "Украинской правде" рассказал офицер-морпих, воюющий на этом направлении. По его словам, сейчас бои продолжаются на севере Мирнограда – в районе железнодорожного депо и на севере соседнего села Светлое.