Окупанти вже розгортають свої штаби: військовий розповів про ситуацію в Мирнограді

Місто Мирноград на Донеччині майже повністю перебуває під контролем російських загарбників.

Місто Мирноград. Фото: з відкритих джерел

Ворог уже розгортає там свої артилерійські позиції, командні штаби та комендатуру. Водночас Сили оборони України утримують позиції на півночі міста й намагаються не випустити окупантів із Мирнограда.

Про це "Українській правді" розповів офіцер-морпіх, який воює на цьому напрямку.

За його словами, зараз бої тривають на півночі Мирнограда – у районі залізничного депо, та на півночі сусіднього села Світлого.

"В іншій частині міста вже їхня арта, техніка, пілоти – все, що хочете. Накопичення йде серйозне. Найближчим часом очікуємо механізованих штурмів з боку противника. Вони переміщують свої штаби з Новогродівки в Мирноград. Також у Мирнограді вже є комендатура, ми бачили, як цивільних з пожитками виводять під супроводом конвою. Ми відтягуємося, переміщуємося, піхота намагається тримати виходи з Мирнограда", — розповів військовий.

За його словами, оборону північної частини Мирнограда значно ускладнює контроль противника над небом – як авіацією, так і дронами. При цьому наказу командування на вихід з міста поки не було.

Як повідомляв портал "Коментарі", малоймовірно, що російські війська найближчим часом розпочнуть наступ на Запоріжжя, адже станом на зараз вони не мають достатніх сил і засобів для розгортання боїв за велике щільно забудоване місто. Про це заявив командир 1 ОШП Дмитро Філатов із позивним "Перун".

За його оцінкою, противник поступово просуватиметься у бік Запоріжжя, однак першочергово зосередиться на напрямку Оріхова. Він також зауважив, що продовження активних дій щодо відбиття Гуляйполя наразі не є доцільним, оскільки лише незначна частина цього населеного пункту перебуває у сірій зоні.