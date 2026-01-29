Оккупанты уже разворачивают свои штабы: военный рассказал о ситуации в Мирнограде

Город Мирноград в Донецкой области почти полностью находится под контролем российских захватчиков.

Город Мирноград. Фото: из открытых источников

Враг уже разворачивает свои артиллерийские позиции, командные штабы и комендатуру. В то же время Силы обороны Украины удерживают позиции на севере города и стараются не выпустить оккупантов из Мирнограда.

Об этом "Украинской правде" рассказал офицер-морпих, воюющий на этом направлении.

По его словам, сейчас бои продолжаются на севере Мирнограда – в районе железнодорожного депо и на севере соседнего села Светлое.

"В другой части города уже их арта, техника, пилоты — все, что хотите. Накопление идет серьезное. В ближайшее время ожидаем механизированных штурмов со стороны противника. Они перемещают свои штабы из Новогродовки в Мирноград. Также в Мирнограде уже есть комендатура, мы видели, как гражданских с пожитками выводят под сопровождением конвоя. Мы оттягиваемся, перемещаемся, пехота пытается держать выходы из Мирнограда", – рассказал военный.

По его словам, оборону северной части Мирнограда значительно усложняет контроль противника над небом – как авиацией, так и дронами. При этом приказа командования на выход из города пока не было.

Как сообщал портал "Комментарии", маловероятно, что российские войска в ближайшее время начнут наступление на Запорожье, ведь на данный момент у них нет достаточных сил и средств для развертывания боев за большой плотно застроенный город. Об этом заявил командир 1 ОШП Дмитрий Филатов с позывным "Перун".

По его оценке, противник будет постепенно продвигаться в сторону Запорожья, однако в первую очередь сосредоточится на направлении Орехова. Он также отметил, что продолжение активных действий по отражению Гуляйполя пока не целесообразно, поскольку лишь незначительная часть этого населенного пункта находится в серой зоне.