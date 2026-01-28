Росіяни лізуть на велике мільйонне місто: військовий розповів, що там відбувається

Малоймовірно, що російські війська найближчим часом розпочнуть наступ на Запоріжжя, адже станом на зараз вони не мають достатніх сил і засобів для розгортання боїв за велике щільно забудоване місто.

Наступ РФ на Запоріжжя (фото з відкритих джерел)

Про це заявив командир 1 ОШП Дмитро Філатов із позивним "Перун" у коментарі Громадському. За його оцінкою, противник поступово просуватиметься у бік Запоріжжя, однак першочергово зосередиться на напрямку Оріхова.

Він також зауважив, що продовження активних дій щодо відбиття Гуляйполя наразі не є доцільним, оскільки лише незначна частина цього населеного пункту перебуває у сірій зоні.

За словами Філатова, противник задіяв свіжі сили, зокрема 127 дивізію, яка посилила наступальні дії. У такій ситуації, зазначив він, іти на зустрічні кроки не є виправданим. Водночас російські підрозділи несуть значні втрати. Українська сторона, за його словами, поетапно вибудовує бойові порядки та навчає підрозділи веденню загальновійськового бою. Також командир 17 корпусу здійснює кадрові ротації, організовує будівництво нових оборонних рубежів і проводить перегрупування сил усередині корпусу.

"Перун" повідомив, що головнокомандувач і Генеральний штаб ухвалили рішення здійснити перегрупування Сил оборони саме на напрямок Гуляйполя — на фланг від Оріхова, а не на Степногірськ. Він пояснив, що загроза з цього напрямку є суттєвішою, ніж з іншого, зокрема через наявність водної перешкоди — Каховського водосховища.

Водночас військовий звернув увагу, що ця ділянка місцевості не має достатнього ґрунтового покриття для швидкого просування. За його словами, навіть якщо противник увійде в населені пункти вздовж берега, можливі дії дозволять перекрити цей напрямок. Він зазначив, що два штурмові полки здатні закрити це питання, і незалежно від концентрації сил, за відсутності великої ділянки інфільтрації, просування ворога можна повністю зупинити за півтора-два місяці.

У матеріалі також зазначається, що військові розглядають і альтернативний сценарій, за якого 5-та та 58-ма армії РФ можуть рухатися назустріч одна одній з метою оточення Оріхова. Вказується, що у разі просування росіян на Комишуваху — село, розташоване посеред дороги між Запоріжжям та Оріховом, — противник може перерізати основну логістичну трасу, яка нині повністю перебуває під контролем Сил оборони.

Зі свого боку заступник командира батальйону безпілотних систем Sons of Khors у складі 128 окремої гірсько-штурмової бригади з позивним "Ганс" також зазначив, що противник, імовірно, намагатиметься передусім захопити Оріхів. За його словами, на це вказує просування російських підрозділів у напрямку траси Запоріжжя – Оріхів.

Він повідомив, що зі Степногірська російські війська активізували дії у напрямку Лук’янівського, звідки можливий рух на Комишуваху, а також у районі Щербаків, які розташовані за 13 кілометрів від Оріхова. Водночас він підкреслив, що швидкого розвитку подій очікувати не варто, оскільки з Гуляйполя до Оріхова противнику необхідно подолати близько 30 кілометрів.

Крім того, "Ганс" зазначив, що обстановка в районі Степногірська залишається досить складною, однак без різких змін на користь противника. За його словами, основне завдання російських сил на цій ділянці полягає не стільки у швидкому захопленні територій, скільки у виснаженні українських підрозділів.

На запитання, чи будуть FPV-дрони діставати з Степногірська до Запоріжжя, "Ганс" відповів, що, найімовірніше, так, хоч і не дуже інтенсивно.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські війська впродовж останніх тижнів значно активізувалися на кордоні з Харківською областю. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, вся лінія державного кордону з РФ фактично перетворилася на лінію фронту.

"Кордон з Росією по всій протяжності – у межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини – можна прирівнювати до фронту: десь з активними бойовими діями, а десь без інтенсивних зіткнень", — наголосив Демченко.

