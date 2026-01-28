Россияне лезут на большой миллионный город: военный рассказал, что там происходит

Маловероятно, что российские войска в ближайшее время начнут наступление на Запорожье, ведь на сегодняшний день у них нет достаточных сил и средств для развертывания боев за большой плотно застроенный город.

Наступление РФ на Запорожье (фото из открытых источников)

Об этом заявил командир 1 ОШП Дмитрий Филатов с позывным "Перуном" в комментарии Общественному. По его оценке, противник будет постепенно продвигаться в сторону Запорожья, однако в первую очередь сосредоточится на направлении Орехова.

Он также отметил, что продолжение активных действий по отражению Гуляйполя пока не целесообразно, поскольку лишь незначительная часть этого населенного пункта находится в серой зоне.

По словам Филатова, противник задействовал свежие силы, в том числе 127 дивизию, усилившую наступательные действия. В такой ситуации, отметил он, идти на встречные шаги не оправдано. В то же время, российские подразделения несут значительные потери. Украинская сторона, по его словам, поэтапно выстраивает боевые порядки и учит подразделения ведению общевойскового боя. Также командир 17 корпуса осуществляет кадровые ротации, организует строительство новых оборонительных рубежей и производит перегруппировку сил внутри корпуса.

"Перун" сообщил, что главнокомандующий и Генеральный штаб приняли решение осуществить перегруппировку Сил обороны именно на направление Гуляйполя — на фланг от Орехова, а не на Степногорск. Он пояснил, что угроза по этому направлению существеннее, чем с другого, в частности из-за наличия водного препятствия — Каховского водохранилища.

В то же время военный обратил внимание, что у этого участка местности нет достаточного грунтового покрытия для быстрого продвижения. По его словам, даже если противник войдет в населённые пункты вдоль берега, возможные действия позволят перекрыть это направление. Он отметил, что два штурмовых полка способны закрыть этот вопрос, и независимо от концентрации сил, при отсутствии большого участка инфильтрации, продвижение врага можно полностью остановить за полтора-два месяца.

В материале также отмечается, что военные рассматривают и альтернативный сценарий, при котором 5-я и 58-я армии РФ могут двигаться навстречу друг другу с целью окружения Орехова. Указывается, что в случае продвижения россиян на Камышевахе — село, расположенное посреди дороги между Запорожьем и Ореховом, противник может перерезать основную логистическую трассу, которая полностью находится под контролем Сил обороны.

Со своей стороны заместитель командира батальона беспилотных систем Sons of Khors в составе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады с позывным "Ганс" также отметил, что противник, вероятно, будет пытаться прежде всего захватить Орехов. По его словам, на это указывает продвижение российских подразделений в направлении трассы Запорожья – Орехов.

Он сообщил, что из Степногорска российские войска активизировали действия в направлении Лукьяновского, откуда возможно движение на Камышевахе, а также в районе Щербаков, расположенных в 13 километрах от Орехова. В то же время, он подчеркнул, что быстрого развития событий ожидать не стоит, поскольку из Гуляйполя в Орехово противнику необходимо преодолеть около 30 километров.

Кроме того, "Ганс" отметил, что обстановка в Степногорском районе остается достаточно сложной, однако без резких изменений в пользу противника. По его словам, основная задача российских сил на этом участке состоит не столько в быстром захвате территорий, сколько в истощении украинских подразделений.

На вопрос, будут ли FPV-дроны доставать из Степногорска в Запорожье, "Ганс" ответил, что, вероятнее всего, да, хоть и не слишком интенсивно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска на протяжении последних недель значительно активизировались на границе с Харьковской областью. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, вся линия государственной границы с РФ фактически превратилась в линию фронта.

"Граница с Россией по всей протяженности – в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины – можно приравнивать к фронту: где-то с активными боевыми действиями, а где-то без интенсивных столкновений", — подчеркнул Демченко.

