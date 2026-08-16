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Росіяни заявили про захоплення Малої Токмачки: у ЗСУ відреагували

Росія заявила про захоплення Малої Токмачки на Запоріжжі, але у ЗСУ спростували цю інформацію

16 серпня 2026, 18:45
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Slava Kot

Російські пропагандистські ресурси заявили про нібито захоплення Малої Токмачки в Запорізькій області. Однак українські військові спростували цю інформацію. За їх словами, населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.

Росіяни заявили про захоплення Малої Токмачки: у ЗСУ відреагували

У ЗСУ спростували інформацію про захоплення Малої Токмачки

Про ситуацію на фронті повідомив боєць 118-ї окремої механізованої бригади Іван "Хрест" Демченко. За його словами, російські війська дійсно намагалися штурмувати Малу Токмачку, проте їхні атаки не принесли результату.

"З впевненістю скажу, дорогі мої та любі українці, взяли вони (росіяни) тільки за щоку. Спроби були, звісно, накатами пробували взяти непокорену та незламну українську Малу Токмачку. Але нічого в них не вийшло", — заявив військовий.

Демченко наголосив, що зона відповідальності 118-ї бригади залишається під контролем українських захисників, а бойова робота триває.

Російські заяви про нібито захоплення населеного пункту українські військові розцінюють як чергову спробу створити інформаційне враження про масштабне просування армії РФ на фронті. Крім того, аналітики ISW нещодавно звертали увагу на використання російською стороною сумнівних матеріалів для підтвердження заявлених "успіхів", зокрема відео, які могли бути змінені або створені з використанням штучного інтелекту.

Мала Токмачка має важливе символічне значення для українських військових. У травні населений пункт внесли до Книги рекордів України в номінації "Найдовше утримуваний рубіж". Бійці 118-ї окремої механізованої бригади понад 1500 днів стримують російські атаки в цьому районі. Таким чином, інформація про захоплення Малої Токмачки російськими військами не відповідає дійсності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий несподіваний прогноз щодо закінчення війни в Україні.



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Джерело: https://www.threads.com/@ivandemchenko9/post/DcF3BoeklyV
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