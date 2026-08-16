Россияне заявили о захвате Малой Токмачки: в ВСУ отреагировали

Российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы захвате Малой Токмачки в Запорожской области. Однако украинские военные опровергли эту информацию. По их словам, населенный пункт остается под контролем сил обороны Украины.

В ВСУ опровергли информацию о захвате Малой Токмачки

О ситуации на фронте сообщил боец 118-й отдельной механизированной бригады Иван "Крест" Демченко. По его словам, российские войска действительно пытались штурмовать Малую Токмачку, однако их атаки не принесли результата.

"С уверенностью скажу, дорогие мои и дорогие украинцы, взяли они (россияне) только за щеку. Попытки были, конечно, накатами пробовали взять непокоренную и несокрушимую украинскую Малую Токмачку. Но ничего у них не получилось", — заявил военный.

Демченко подчеркнул, что зона ответственности 118 бригады остается под контролем украинских защитников, а боевая работа продолжается.

Российские заявления о якобы захвате населенного пункта украинские военные расценивают как очередную попытку создать информационное впечатление о масштабном продвижении армии РФ на фронте. Кроме того, аналитики ISW недавно обращали внимание на использование российской стороной сомнительных материалов для подтверждения заявленных "успехов", в частности, видео, которые могли быть изменены или созданы с использованием искусственного интеллекта.

Малая Токмачка имеет немаловажное символическое значение для украинских военных. В мае населенный пункт внесли в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый длинный удерживаемый рубеж". Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады более 1500 дней сдерживают российские атаки в этом районе. Таким образом, информация о захвате Малой Токмачки российскими войсками не соответствует действительности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный неожиданный прогноз по окончании войны в Украине.