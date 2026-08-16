Россияне заявили о захвате Малой Токмачки: в ВСУ отреагировали

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Slava Kot
Российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы захвате Малой Токмачки в Запорожской области. Однако украинские военные опровергли эту информацию. По их словам, населенный пункт остается под контролем сил обороны Украины.
В ВСУ опровергли информацию о захвате Малой Токмачки
О ситуации на фронте сообщил боец 118-й отдельной механизированной бригады Иван "Крест" Демченко. По его словам, российские войска действительно пытались штурмовать Малую Токмачку, однако их атаки не принесли результата.
Демченко подчеркнул, что зона ответственности 118 бригады остается под контролем украинских защитников, а боевая работа продолжается.
Российские заявления о якобы захвате населенного пункта украинские военные расценивают как очередную попытку создать информационное впечатление о масштабном продвижении армии РФ на фронте. Кроме того, аналитики ISW недавно обращали внимание на использование российской стороной сомнительных материалов для подтверждения заявленных "успехов", в частности, видео, которые могли быть изменены или созданы с использованием искусственного интеллекта.
Малая Токмачка имеет немаловажное символическое значение для украинских военных. В мае населенный пункт внесли в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый длинный удерживаемый рубеж". Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады более 1500 дней сдерживают российские атаки в этом районе. Таким образом, информация о захвате Малой Токмачки российскими войсками не соответствует действительности.
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