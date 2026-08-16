Москва заявляє про масштабний наступ: в ISW розповіли, що насправді відбувається на фронті

Російське військове командування та московські провоєнні блогери систематично перебільшують успіхи армії РФ на фронті, щоб сформувати уявлення про нібито масштабний наступ. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

За даними ISW, Міністерство оборони Росії та російські мілблогери останніми днями поширюють численні заяви про просування військ РФ на напрямках Олександрівки та Гуляйполя. Зокрема, російське Міноборони заявило про захоплення Рибальського та ще 19 населених пунктів у межах літньої наступальної кампанії.

Однак аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на проблеми з доказами цих заяв. Один з найбільш активних російських воєнних блогерів, відомий як "Воїн ДВ", оприлюднив велику кількість відеозаписів, які нібито демонструють російські успіхи. Однак ISW вважає значну частину цих матеріалів недостовірною.

За оцінкою аналітиків, деякі кадри могли бути створені або змінені за допомогою штучного інтелекту. Інші відео можуть містити старі записи, які видають за свіжі. Це ставить під сумнів твердження про захоплення низки українських позицій та населених пунктів.

ISW пов'язує таку інформаційну кампанію з ширшою стратегією Кремля. Її мета створити хибне враження, що українська оборона нібито швидко руйнується, навіть там, де російські війська не мають стабільного контролю над заявленими територіями.

"Модель репортажів Міністерства оборони Росії та російських мілблогерів відповідає систематичним зусиллям Кремля щодо когнітивної війни, спрямованим на фабрикування заяв про тактичні успіхи Росії в районах, де російські війська не утримують стійких позицій, щоб хибно зобразити лінію фронту як таку, що руйнується, всупереч наявним доказам", — підсумовують у звіті Інституту вивчення війни.

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