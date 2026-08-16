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Москва заявляет о масштабном наступлении: в ISW рассказали, что действительно происходит на фронте

В ISW заявили, что РФ преувеличивает успехи на фронте. Россияне придумывают продвижение с помощью ИИ и старых видео.

16 августа 2026, 08:20
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Slava Kot

Российское военное командование и московские провоенные блоггеры систематически преувеличивают успехи армии РФ на фронте, чтобы сформировать представление о якобы масштабном наступлении. К такому выводу пришли аналитики Института исследования войны (ISW).

Москва заявляет о масштабном наступлении: в ISW рассказали, что действительно происходит на фронте

Война в Украине. Фото из открытых источников

По данным ISW, Министерство обороны России и российские милблогеры в последние дни распространяют многочисленные заявления о продвижении войск РФ по направлениям Александровки и Гуляйполя. В частности, российское Минобороны заявило о захвате Рыбальского и еще 19 населенных пунктов в рамках летней наступательной кампании.

Однако аналитики Института изучения войны обратили внимание на проблемы с доказательствами этих заявлений. Один из самых активных российских военных блоггеров, известный как "Воин ДВ", обнародовал большое количество видеозаписей, якобы демонстрирующих российские успехи. Однако ISW считает значительную часть этих материалов недостоверной.

По оценке аналитиков некоторые кадры могли быть созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта. Другие видео могут содержать старые записи, выдаваемые за свежие. Это ставит под вопрос утверждение о захвате ряда украинских позиций и населенных пунктов.

ISW связывает такую информационную кампанию с более широкой стратегией Кремля. Ее цель – создать ложное впечатление, что украинская оборона якобы быстро разрушается, даже там, где российские войска не имеют стабильного контроля над заявленными территориями.

"Модель репортажей Министерства обороны России и российских милблогеров отвечает систематическим усилиям Кремля относительно когнитивной войны, направленным на фабрикование заявлений о тактических успехах России в районах, где российские войска не удерживают устойчивых позиций, чтобы ошибочно изобразить линию фронта как разрушающуюся, вопреки имеющимся доказательствам", — идется в отчете Института изучения войны.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что горит самый большой состав Wildberries после атаки дронов на Москву.



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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-15-2026/
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