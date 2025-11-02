logo_ukra

Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині: загинули українські військові
Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині: загинули українські військові

Росіяни завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини. Є загиблі військові. Влада перевіряє дотримання наказів щодо безпеки.

2 листопада 2025, 17:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські війська продовжують атакувати українські території, завдаючи комбінованих ударів по тилових районах. 1 листопада під ворожий вогонь потрапили кілька громад Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, серед них також військовослужбовці Збройних Сил України.

Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині: загинули українські військові

Після удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові. Фото з відкритих джерел

Як повідомило угруповання військ "Схід", російські війська застосували ракети та безпілотники для ударів по Дніпропетровській області, зокрема потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. 

"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України", — повідомили у пресслужбі угруповання військ "Схід".

В угрупованні зазначили, що наразі працюють правоохоронні органи та військові інспектори, які з’ясовують усі обставини події. 

"На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", — йдеться в заяві. 

Угруповання військ "Схід" висловило співчуття рідним і близьким загиблих військових та наголосило, що "російський агресор дорого заплатить за скоєне".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про атаку Росії на Україну. Де було чути вибухи — є загиблі та поранені. 

Також "Коментарі" писали, що на Запорізькому напрямку зникли безвісти воїни 125-ї окремої бригади.



Джерело: https://www.facebook.com/EastAFU/posts/pfbid0psLqrmsVGk8t6jpWUtgnXut7eT2LybiqZes5Z9Q9Chm6JEEDKpZpSMhcFGnMKSfUl
