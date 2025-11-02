Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині: загинули українські військові

Рубрики
Російські війська продовжують атакувати українські території, завдаючи комбінованих ударів по тилових районах. 1 листопада під ворожий вогонь потрапили кілька громад Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, серед них також військовослужбовці Збройних Сил України.
Після удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові. Фото з відкритих джерел
Як повідомило угруповання військ "Схід", російські війська застосували ракети та безпілотники для ударів по Дніпропетровській області, зокрема потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.
В угрупованні зазначили, що наразі працюють правоохоронні органи та військові інспектори, які з’ясовують усі обставини події.
Угруповання військ "Схід" висловило співчуття рідним і близьким загиблих військових та наголосило, що "російський агресор дорого заплатить за скоєне".
