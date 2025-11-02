На Запорізькому напрямку зникли безвісти воїни 125-ї окремої бригади: що відомо

Рубрики
На Запорізькому напрямку зникли безвісти кілька військовослужбовців 125-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. Про це йдеться в офіційній заяві підрозділу.
На фронті зникли військові. Фото з відкритих джерел
Як повідомили у бригаді, група захисників виконувала бойові завдання поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське, перебуваючи в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування. Військові діяли за розпорядженнями відповідного командування.
У повідомленні уточнюється, що певна кількість бійців наразі не виходить на зв’язок і вважається такими, що зникли безвісти, поранені або загинули. Точна кількість військовослужбовців, із якими втрачено зв’язок, наразі не розголошується.
Командир 125-ї бригади визначив з’ясування обставин інциденту як пріоритетне завдання. Перевірка триває у взаємодії з відповідними структурами та службами.
Військове командування підрозділу також повідомило, що для запобігання втраті зв’язку між родинами військовослужбовців, найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з відповідальними підрозділами.
Для родин воїнів, які потребують інформації, діє гаряча лінія відділення цивільно-військового співробітництва:
