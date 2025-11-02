logo_ukra

На Запорізькому напрямку зникли безвісти воїни 125-ї окремої бригади: що відомо
На Запорізькому напрямку зникли безвісти воїни 125-ї окремої бригади: що відомо

Частина бійців 125-ї бригади ЗСУ зникла безвісти під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

2 листопада 2025, 14:20
На Запорізькому напрямку зникли безвісти кілька військовослужбовців 125-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. Про це йдеться в офіційній заяві підрозділу.

На Запорізькому напрямку зникли безвісти воїни 125-ї окремої бригади: що відомо

На фронті зникли військові. Фото з відкритих джерел

Як повідомили у бригаді, група захисників виконувала бойові завдання поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське, перебуваючи в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування. Військові діяли за розпорядженнями відповідного командування.

"Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади не було залучене до планування або управління бойовими діями на зазначеній ділянці фронту і, відповідно, не мало повноважень коментувати чи змінювати прийняті рішення", — йдеться у заяві.

У повідомленні уточнюється, що певна кількість бійців наразі не виходить на зв’язок і вважається такими, що зникли безвісти, поранені або загинули. Точна кількість військовослужбовців, із якими втрачено зв’язок, наразі не розголошується.

Командир 125-ї бригади визначив з’ясування обставин інциденту як пріоритетне завдання. Перевірка триває у взаємодії з відповідними структурами та службами.

Військове командування підрозділу також повідомило, що для запобігання втраті зв’язку між родинами військовослужбовців, найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з відповідальними підрозділами.

Для родин воїнів, які потребують інформації, діє гаряча лінія відділення цивільно-військового співробітництва:

  • - 098 718 1512
  • - Графік роботи: щоденно з 09:00 до 18:00

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Заході заговорили про неймовірне співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ.



Джерело: https://www.facebook.com/125.lviv.ua
