На Заході заговорили про неймовірне співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ: деталі

Так широко анонсований великий літній наступ російських загарбників на фронті в Україні закінчився нічого і зайшов у глухий кут. Агресор втратив до 100 тисяч солдатів убитими, а територіальні досягнення виявилися такими, що навіть російській пропагандистській машині це неможливо подати як успіх. При цьому співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ стає дедалі неймовірнішим. Про це йдеться у публікації The Economist.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

Журналісти спантеличені тим, що на Заході всі зосереджені на нестачі живої сили у ЗСУ та на тому, що російська армія постійно настає.

"Це погляд з неправильного боку. Більше вражає те, як мало території Росія захопила у своєму третьому та найбільшому наступі; і жахлива ціна, яку вона заплатила у людях та матеріалах. Якщо щось кардинально не зміниться, Володимир Путін не зможе виграти війну на полі бою. Той факт, що він, тим не менш, продовжує намагатися, незважаючи ні на що, свідчить про те, що в нього закінчилися ідеї", – пише The Economist.

Автори матеріалу проаналізували майже 200 достовірних оцінок втрат РФ від західних урядів та незалежних дослідників. Поєднання цих даних показало, що з початку повномасштабного вторгнення і до січня 2025 сукупні втрати росіян склали від 640 тис. до 877 тис. солдатів, з яких від 137 тис. до 228 тис. загинули. До 13 жовтня ця кількість зросла майже на 60% і становила від 984 тисяч до 1 млн. 438 тисяч, з яких 190-480 тисяч загиблих.

Хоча російська армія і мала територіальні здобутки за цей рік, у загальному масштабі України вони були мізерними. Такими темпами захоплення усієї території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької відбудеться не раніше червня 2030 року. А щоби захопити всю Україну, росіянам знадобиться ще 103 роки.

Даних про українські втрати значно менше, ніж про російські. Більш-менш правдоподібну оцінку дає веб-сайт UALosses, який за публічними некрологами нарахував 77 403 смерті серед українських солдатів за весь час повномасштабної війни, а також 77 842 зниклих безвісти. За останній рік спостерігається помітна тенденція до зниження кількості смертей: з минулої осені зареєстровано лише 8 668 некрологів.

