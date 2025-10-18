На Заході заговорили про неймовірне співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Так широко анонсований великий літній наступ російських загарбників на фронті в Україні закінчився нічого і зайшов у глухий кут. Агресор втратив до 100 тисяч солдатів убитими, а територіальні досягнення виявилися такими, що навіть російській пропагандистській машині це неможливо подати як успіх. При цьому співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ стає дедалі неймовірнішим. Про це йдеться у публікації The Economist.
Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел
Журналісти спантеличені тим, що на Заході всі зосереджені на нестачі живої сили у ЗСУ та на тому, що російська армія постійно настає.
Автори матеріалу проаналізували майже 200 достовірних оцінок втрат РФ від західних урядів та незалежних дослідників. Поєднання цих даних показало, що з початку повномасштабного вторгнення і до січня 2025 сукупні втрати росіян склали від 640 тис. до 877 тис. солдатів, з яких від 137 тис. до 228 тис. загинули. До 13 жовтня ця кількість зросла майже на 60% і становила від 984 тисяч до 1 млн. 438 тисяч, з яких 190-480 тисяч загиблих.
Хоча російська армія і мала територіальні здобутки за цей рік, у загальному масштабі України вони були мізерними. Такими темпами захоплення усієї території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької відбудеться не раніше червня 2030 року. А щоби захопити всю Україну, росіянам знадобиться ще 103 роки.
Даних про українські втрати значно менше, ніж про російські. Більш-менш правдоподібну оцінку дає веб-сайт UALosses, який за публічними некрологами нарахував 77 403 смерті серед українських солдатів за весь час повномасштабної війни, а також 77 842 зниклих безвісти. За останній рік спостерігається помітна тенденція до зниження кількості смертей: з минулої осені зареєстровано лише 8 668 некрологів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чи може Путін розширити фронт: чому диктатор поспішає.