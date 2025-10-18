На Западе заговорили о невероятном соотношении потерь ВСУ и армии РФ: детали

Так широко анонсированное большое летнее наступление российских захватчиков на фронте в Украине закончилось ничего и зашло в тупик. Агрессор потерял до 100 тысяч солдат убитыми, а территориальные достижения оказались такими, что даже российской пропагандисткой машине это невозможно подать, как успех. При этом соотношение потерь ВСУ и армии РФ становится все более невероятным. Об этом говорится в публикации The Economist.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Журналисты озадачены тем, что на Западе все сосредоточены на недостатке живой силы в ВСУ и на том, что российская армия постоянно наступает.

"Это взгляд с неправильной стороны. Больше поражает то, как мало территории Россия захватила в своем третьем и самом большом наступлении; и ужасная цена, которую она заплатила в людях и материалах. Если что-то кардинально не изменится, Владимир Путин не сможет выиграть войну на поле боя. Тот факт, что он, тем не менее, продолжает пытаться, несмотря ни на что, свидетельствует о том, что у него закончились идеи", — пишет The Economist.

Авторы материала проанализировали почти 200 достоверных оценок потерь РФ от западных правительств и независимых исследователей. Сочетание этих данных показало, что с начала полномасштабного вторжения и до января 2025 года совокупные потери россиян составили от 640 тыс. до 877 тыс. солдат, из которых от 137 тыс. до 228 тыс. погибли. К 13 октября это количество выросло почти на 60% и составило от 984 тысяч до 1 млн. 438 тысяч, из которых 190-480 тысяч погибших.

Хотя российская армия и имела территориальные достижения за этот год, в общем масштабе Украины они были мизерными. Такими темпами захват всей территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской состоится не раньше июня 2030 года. А чтобы захватить всю Украину, россиянам понадобится еще 103 года.

Данных об украинских потерях значительно меньше, чем о российских. Более-менее правдоподобную оценку дает веб-сайт UALosses, который по публичным некрологам насчитал 77 403 смерти среди украинских солдат за все время полномасштабной войны, а также еще 77 842 пропавших без вести. При этом за последний год наблюдается заметная тенденция к снижению количества смертей: с прошлой осени зарегистрировано лишь 8 668 некрологов.

