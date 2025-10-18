Может ли Путин расширить фронт: почему диктатор спешит

Рубрики
В последние две недели российское командование активно задействовало механизированные штурмы в приоритетных районах Донецкой области, что свидетельствует об изменениях в использовании врагом бронетехники. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW). Действительно ли в последнее время наблюдаются неожиданные действия России на фронте? Может ли Путин может расширить фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко заявил в эфире "24 Канала", что ситуация на фронте остается достаточно тревожной. В частности, все больше растет использование дронов разных типов. Обе стороны увеличивают свои возможности. Также россияне бросают бронетехнику даже в плохих погодных условиях, чтобы украинские БПЛА не были столь эффективными.
Игорь Романенко отметил, что "килзона" расширяется с 20 до 30 километров. С помощью новых типов российских беспилотников на оптоволокне и дронов-маток, как "Молния", которые несут несколько дронов-камикадзе на себе, есть перспектива еще увеличить ее. Потому бронетехника не используется массово.
Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДOM заявил, что несмотря на потери и все больше некомплект личного состава, РФ пытается усилить наступательные действия на фронте. В свою очередь недостаток бойцов Москва хочет компенсировать срочниками, резервистами и наемниками.
По его словам, по массовому опрокидыванию российских морских пехотинцев можно определить, где самая горячая точка на фронте. Это своего рода маркер.
