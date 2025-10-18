Может ли Путин расширить фронт: почему диктатор спешит

В последние две недели российское командование активно задействовало механизированные штурмы в приоритетных районах Донецкой области, что свидетельствует об изменениях в использовании врагом бронетехники. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW). Действительно ли в последнее время наблюдаются неожиданные действия России на фронте? Может ли Путин может расширить фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

"Килзона" расширяется с 20 до 30 километров

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко заявил в эфире "24 Канала", что ситуация на фронте остается достаточно тревожной. В частности, все больше растет использование дронов разных типов. Обе стороны увеличивают свои возможности. Также россияне бросают бронетехнику даже в плохих погодных условиях, чтобы украинские БПЛА не были столь эффективными.

Игорь Романенко отметил, что "килзона" расширяется с 20 до 30 километров. С помощью новых типов российских беспилотников на оптоволокне и дронов-маток, как "Молния", которые несут несколько дронов-камикадзе на себе, есть перспектива еще увеличить ее. Потому бронетехника не используется массово.

"Но Путин торопится. Потому что он видел, что окно возможности ведения боевых действий может закрываться. Поэтому бросает бронетехнику, но в плохих погодных условиях для того, чтобы наши дроны не были столь эффективны. А наши все-таки больше десятка, в частности на Добропольском направлении, применяли", – подчеркнул эксперт.

Некомплект у россиян увеличивается

Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДOM заявил, что несмотря на потери и все больше некомплект личного состава, РФ пытается усилить наступательные действия на фронте. В свою очередь недостаток бойцов Москва хочет компенсировать срочниками, резервистами и наемниками.

"На оперативном уровне маневр силами — это нормальное действие командования. Каждый командир пытается выжать максимум из тех сил, которые он имеет для того, чтобы максимально либо укрепить оборону, либо сконцентрировать силы для ударов. Россияне опрокидывают, в частности, в группы бригад морской пехоты, которые действуют сконцентрированно, и десантников, как импровиз. пехота, воздушно-десантные войска даже с потерями функционала, которые произошли в результате деградации за последние четыре года, у россиян остаются подразделениями, наиболее заточенными под наступление”, — рассказал эксперт.

По его словам, по массовому опрокидыванию российских морских пехотинцев можно определить, где самая горячая точка на фронте. Это своего рода маркер.

Стратегических резервов у россиян не так уж много. Посмотрите, какой у них мобилизационный ресурс, как происходит пополнение армии и потери личного состава, текущий некомплект увеличивается. эта цифра увеличилась до 1200. И это говорит о том, что снова некомплект у россиян увеличивается”, — отметил Лакийчук.

