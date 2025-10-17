logo_ukra

Мирної угоди між РФ та Україною не буде: що кажуть у Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Мирної угоди між РФ та Україною не буде: що кажуть у Трампа

США намагатимуться помирити РФ та Україну

17 жовтня 2025, 08:56
Кравцев Сергей

Україна та Росія не готові укласти мирну угоду, незважаючи на "енергійну дипломатію" президента США Дональда Трампа. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю газеті Newsmax заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

Мирної угоди між РФ та Україною не буде: що кажуть у Трампа

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Віце-президент США зазначив, що війна між Росією та Україною триває, незважаючи на місяці переговорів, оскільки жодна зі сторін не бажає досягти мирної угоди.

"Енергічна дипломатія президента Сполучених Штатів не може змусити людей перейти кордон дистанції в один ярд, зрештою мають бути дві сторони, які готові укласти угоду", — вважає він.

Джей Ді Венс зазначив, що США продовжать виконувати непросту роботу, намагаючись принести мир в Україну, але на цьому етапі росіяни та українці просто не готові укласти мирну угоду.

Однак, на його думку, мирне врегулювання все ще можливе, але для цього потрібно буде "набагато більше роботи".

"Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж є насправді", — зазначив Джей Ді Венс.

На його переконання, саме це ускладнило досягнення угоди протягом останніх кількох місяців навіть попри певний прогрес.

Читайте також на порталі "Коментарі" — майбутній саміт у Будапешті вже викликає неспокій у Європі. Адже у Києві та Брюсселі чекали посилення тиску на Москву, а не спроб пошуку діалогу з Путіним. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем та виступає проти санкцій ЄС, назвав майбутню зустріч "мирним самітом США-Росія", заявивши, що "Угорщина – острів світу". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною.



Джерело: https://www.newsmax.com/newsmax-tv/vance-trump-russia/2025/10/16/id/1230674/
