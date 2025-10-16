Трамп после разговора с Путиным сделал обнадеживающее заявление о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал о подробностях телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Американский лидер планирует обсудить этот телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

В своей социальной сети Truth social Трамп написал, что разговор с Путиным был продуктивным.

"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я искренне верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по прекращению войны с Россией/Украиной", — отметил американский президент.

По словам Трампа, много времени в разговоре было уделено обсуждению торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной.

"В завершение разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи Соединенных Штатов проведет Государственный секретарь Марко Рубио... Место встречи будет определено позже. Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, сможем ли мы покончить с этой "бесславной" войной между Россией и Украиной”, — рассказал Трамп.

Американский президент отметил, что завтра встретится с президентом Зеленским в Овальном кабинете, где они обсудят разговор Трампа с президентом Путиным и многое другое.

"Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал большой прогресс", — подытожил Трамп.

