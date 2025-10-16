Трамп після розмови з Путіним зробив обнадійливу заяву про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною.
“Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з Великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я щиро вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни з Росією/Україною”, — зауважив американський президент.
За словами Трампа, багато часу в розмові приділили обговоренню торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною.
“На завершення розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі Сполучених Штатів проведе Державний секретар Марко Рубіо... Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною”, — розповів Трамп.
Американський президент зауважив, що завтра зустрінеться з президентом Зеленським в Овальному кабінеті, де вони обговорять розмову Трампа з президентом Путіним та багато іншого.
“Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала великий прогрес”, — підсумував Трамп.
