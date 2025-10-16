logo_ukra

BTC/USD

108569

ETH/USD

3898.6

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп після розмови з Путіним зробив обнадійливу заяву про завершення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп після розмови з Путіним зробив обнадійливу заяву про завершення війни в Україні

Президент США Трамп заявив, що зустрінеться з президентом РФ Путіним в Будапешті

16 жовтня 2025, 21:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

Трамп після розмови з Путіним зробив обнадійливу заяву про завершення війни в Україні

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною. 

“Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з Великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я щиро вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни з Росією/Україною”, — зауважив американський президент. 

За словами Трампа, багато часу в розмові приділили обговоренню торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною. 

“На завершення розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі Сполучених Штатів проведе Державний секретар Марко Рубіо... Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною”, — розповів Трамп.

Американський президент зауважив, що завтра зустрінеться з президентом Зеленським в Овальному кабінеті, де вони обговорять розмову Трампа з президентом Путіним та багато іншого. 

“Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала великий прогрес”, — підсумував Трамп. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи очікують від зустрічі Трампа та Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115384956858741387
Теги:

Новини

Всі новини