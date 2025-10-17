Мирного соглашения между РФ и Украиной не будет: что говорят у Трампа

Украина и Россия не готовы заключить мирное соглашение, несмотря на "энергичную дипломатию" президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Вице-президент США отметил, война между Россией и Украиной продолжается, несмотря на месяцы переговоров, поскольку ни одна из сторон не желает достичь мирного соглашения.

"Энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов не может заставить людей перейти границу дистанции в один ярд, в конце концов должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение", — считает он.

Джей Ди Вэнс отметил, что США продолжат выполнять непростую работу, пытаясь принести мир в Украину, но на данном этапе россияне и украинцы просто не готовы заключить мирное соглашение.

Однако, по его мнению, мирное урегулирование все еще возможно, но для этого нужно будет "гораздо больше работы".

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем есть на самом деле", — отметил Джей Ди Вэнс.

По его убеждению, именно это осложнило достижение соглашения в течение последних нескольких месяцев даже несмотря на определенный прогресс.

Читайте также на портале "Комментарии" — предстоящий саммит в Будапеште уже вызывает беспокойство в Европе. Ведь в Киеве и Брюсселе ожидали усиления давления на Москву, а не попыток поиска диалога с Путиным. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает тесные связи с Кремлем и выступает против санкций ЕС, назвал предстоящую встречу "мирным саммитом США-Россия", заявив, что "Венгрия – остров мира". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп рассказал о подробностях телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Американский лидер планирует обсудить этот телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своей социальной сети Truth social Трамп написал, что разговор с Путиным был продуктивным.