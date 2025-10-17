Все пошло не так, как ожидалось: почему Украина и Европа в страхе перед саммитом в Будапеште

Предстоящий саммит в Будапеште уже вызывает беспокойство в Европе. Ведь в Киеве и Брюсселе ожидали усиления давления на Москву, а не попыток поиска диалога с Путиным. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает тесные связи с Кремлем и выступает против санкций ЕС, назвал предстоящую встречу "мирным саммитом США-Россия", заявив, что "Венгрия – остров мира". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, Трамп, который давно считает Орбана союзником движения MAGA, может воспринимать Будапешт как "дружественную территорию" для переговоров с Путиным. Но для Запада это сигнал тревоги: саммит в столице страны, блокирующей поддержку Украины, выглядит как уступка Москве.

Эксперт Центра новой американской безопасности Селеста Валландер предупреждает, что, если встреча завершится без конкретных результатов, Путин получит возможность "послать миру сигнал, что именно он контролирует ситуацию".

