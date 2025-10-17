Все пішло не так, як очікувалося: чому Україна та Європа у страху перед самітом у Будапешті

Майбутній саміт у Будапешті вже викликає занепокоєння в Європі. Адже у Києві та Брюсселі чекали посилення тиску на Москву, а не спроб пошуку діалогу з Путіним. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем та виступає проти санкцій ЄС, назвав майбутню зустріч "мирним самітом США-Росія", заявивши, що "Угорщина – острів світу". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Автори матеріалу зазначають, що Трамп, який давно вважає Орбана союзником руху MAGA, може сприймати Будапешт як "дружню територію" для переговорів з Путіним. Але для Заходу це сигнал тривоги: саміт у столиці країни, яка блокує підтримку України, виглядає як поступка Москві.

Експерт Центру нової американської безпеки Селеста Валландер попереджає, що якщо зустріч завершиться без конкретних результатів, Путін отримає можливість "послати світу сигнал, що саме він контролює ситуацію".

