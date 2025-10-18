Чи може Путін розширити фронт: чому диктатор поспішає

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Протягом останніх двох тижнів російське командування активно задіяло механізовані штурми у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміни у використанні ворогом бронетехніки. Про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Чи справді останнім часом спостерігаються несподівані дії Росії на фронті? Чи може Путін може розширити фронт? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко заявив в ефірі "24 Каналу", що ситуація на фронті залишається досить тривожною. Зокрема, все більше зростає використання дронів різних типів. Обидві сторони збільшують свої можливості. Також росіяни кидають бронетехніку навіть в поганих погодних умовах, щоб українські БпЛА не були настільки ефективними.
Ігор Романенко зазначив, що "кілзона" розширюється з 20 до 30 кілометрів. За допомогою нових типів російських безпілотників на оптоволокні та дронів-маток, як "Молнія", які несуть декілька дронів-камікадзе на собі, є перспектива ще збільшити її. Тому бронетехніка не використовується масово.
Керівник військових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХI” Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДOM заявив, що попри втрати та чимраз більший некомплект особового складу, РФ намагається посилити наступальні дії на фронті. Своєю чергою нестачу бійців Москва хоче компенсувати строковиками, резервістами та найманцями.
За його словами, за масовим перекиданням російських морських піхотинців можна визначити, де найгарячіша точка на фронті. Це свого роду маркер.
Читайте також на порталі "Коментарі" — мирної угоди між РФ та Україною не буде: що кажуть у Трампа.