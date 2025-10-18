Чи може Путін розширити фронт: чому диктатор поспішає

Протягом останніх двох тижнів російське командування активно задіяло механізовані штурми у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміни у використанні ворогом бронетехніки. Про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Чи справді останнім часом спостерігаються несподівані дії Росії на фронті? Чи може Путін може розширити фронт? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

"Кілзона" розширюється з 20 до 30 кілометрів

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко заявив в ефірі "24 Каналу", що ситуація на фронті залишається досить тривожною. Зокрема, все більше зростає використання дронів різних типів. Обидві сторони збільшують свої можливості. Також росіяни кидають бронетехніку навіть в поганих погодних умовах, щоб українські БпЛА не були настільки ефективними.

Ігор Романенко зазначив, що "кілзона" розширюється з 20 до 30 кілометрів. За допомогою нових типів російських безпілотників на оптоволокні та дронів-маток, як "Молнія", які несуть декілька дронів-камікадзе на собі, є перспектива ще збільшити її. Тому бронетехніка не використовується масово.

"Але Путін поспішає. Тому що він бачив, що вікно можливості на ведення бойових дій може зачинятися. Тому кидає бронетехніку, але в поганих погодних умовах для того, щоб наші дрони не були такі ефективні. А наші все-таки більше десятка, зокрема, на Добропільському напрямку, застосовували", – підкреслив експерт.

Некомплект у росіян збільшується

Керівник військових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХI” Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДOM заявив, що попри втрати та чимраз більший некомплект особового складу, РФ намагається посилити наступальні дії на фронті. Своєю чергою нестачу бійців Москва хоче компенсувати строковиками, резервістами та найманцями.

“На оперативному рівні маневр силами – це нормальна дія командування. Кожен командир намагається вичавити максимум з тих сил, які він має для того, щоб максимально або зміцнити оборону, або сконцентрувати сили для ударів. Росіяни перекидають, зокрема, в групи бригад морської піхоти, які діють сконцентровано, і десантників, як імпровізований корпус морської піхоти. Він у них – пожежна команда. Морська піхота, повітряно-десантні війська навіть з тими втратами функціоналу, які відбулися внаслідок деградації за останні чотири роки, у росіян залишаються підрозділами, найбільш заточеними під наступ”, — розповів експерт.

За його словами, за масовим перекиданням російських морських піхотинців можна визначити, де найгарячіша точка на фронті. Це свого роду маркер.

“Стратегічних резервів у росіян не так вже й багато. Подивіться, який у них мобілізаційний ресурс, як відбувається поповнення армії та втрати особового складу, поточний некомплект збільшується. Якщо в літній період, десь липень-серпень, Сили оборони України знищували вбитими й пораненими близько 900-1 000 особового складу росіян на день, то зараз ця цифра збільшилася до 1 200. І це говорить про те, що знову некомплект у росіян збільшується”, — зазначив Лакійчук.

