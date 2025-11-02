На Запорожском направлении пропали без вести воины 125-й отдельной бригады: что известно

На Запорожском направлении пропали без вести несколько военнослужащих 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в официальном заявлении подразделения.

На фронте пропали военные. Фото из открытых источников

Как сообщили в бригаде, группа защитников выполняла боевые задания вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское, находясь в оперативном подчинении другого военного формирования. Военные действовали по предписаниям соответствующего командования.

"Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было вовлечено в планирование или управление боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения", — говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что определенное количество бойцов пока не выходит на связь и считается пропавшими без вести, ранеными или погибшими. Точное количество военнослужащих, с которыми потеряна связь, пока не разглашается.

Командир 125-й бригады определил уяснение обстоятельств инцидента как приоритетную задачу. Проверка идет во взаимодействии с соответствующими структурами и службами.

Военное командование подразделения также сообщило, что для предотвращения потери связи между семьями военнослужащих в ближайшее время будет налажена постоянная коммуникация с ответственными подразделениями.

Для семей воинов, нуждающихся в информации, действует горячая линия отделения гражданско-военного сотрудничества:

— 098 718 1512

— график работы: ежедневно с 09:00 до 18:00

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе заговорили о невероятном соотношении потерь ВСУ и армии РФ.