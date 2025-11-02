Атака Росії на Україну: де було чути вибухи - є загиблі та поранені

Рубрики
У ніч проти 2 листопада Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під ударами опинилися кілька регіонів, зокрема Запорізька, Одеська та Дніпропетровська області. Внаслідок обстрілів і дронових атак є загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.
Атака Росії на Україну. Фото з відкритих джерел
Армія РФ завдала удару по Запоріжжю в ніч на 2 листопада. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, унаслідок атаки двоє людей дістали поранень, пошкоджено 17 приватних будинків. Через удари було знеструмлено майже 58 тисяч абонентів.
Російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі. Попри активну роботу сил ППО, є руйнування і жертви.
Внаслідок атаки спалахнули п’ять вантажних автомобілів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще троє постраждали. Правоохоронці задокументували черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення.
На Дніпропетровщині в ніч проти 2 листопада російські війська атакували Синельниківський, Нікопольський і Павлоградський райони. Як повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, сили ППО знищили над областю сім безпілотників.
Попри це, були зафіксовані влучання у Синельниківському районі, де пошкоджено п’ять приватних будинків, господарську споруду та літню кухню. У Павлоградському районі зруйновано інфраструктуру та легковий автомобіль, а в Нікополі дрони та артилерія пошкодили магазин і житлову оселю.
