Атака Росії на Україну: де було чути вибухи - є загиблі та поранені

У ніч проти 2 листопада Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під ударами опинилися кілька регіонів, зокрема Запорізька, Одеська та Дніпропетровська області. Внаслідок обстрілів і дронових атак є загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Атака Росії на Україну. Фото з відкритих джерел

Запоріжжя: пошкоджені будинки, десятки тисяч людей без світла

Армія РФ завдала удару по Запоріжжю в ніч на 2 листопада. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, унаслідок атаки двоє людей дістали поранень, пошкоджено 17 приватних будинків. Через удари було знеструмлено майже 58 тисяч абонентів.

Одещина: загиблі через удар дронів

Російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі. Попри активну роботу сил ППО, є руйнування і жертви.

Внаслідок атаки спалахнули п’ять вантажних автомобілів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще троє постраждали. Правоохоронці задокументували черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення.

Дніпропетровщина: атака на три регіони

На Дніпропетровщині в ніч проти 2 листопада російські війська атакували Синельниківський, Нікопольський і Павлоградський райони. Як повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, сили ППО знищили над областю сім безпілотників.

Попри це, були зафіксовані влучання у Синельниківському районі, де пошкоджено п’ять приватних будинків, господарську споруду та літню кухню. У Павлоградському районі зруйновано інфраструктуру та легковий автомобіль, а в Нікополі дрони та артилерія пошкодили магазин і житлову оселю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про тривожну ситуацію в Покровську. DeepState розповіли, що відбувається.

Також "Коментарі" писали про те, як в ніч на 2 листопада Росія здригалася від вибухів. Росіяни в паніці від атаки дронів.



