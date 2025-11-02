Атака России на Украину: где были слышны взрывы – есть погибшие и раненые

В ночь на 2 ноября Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину. Под ударами оказались несколько регионов, включая Запорожскую, Одесскую и Днепропетровскую области. В результате обстрелов и дроновых атак погибли, ранены и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Атака России в Украину. Фото из открытых источников

Запорожье: повреждены дома, десятки тысяч людей без света

Армия РФ нанесла удар по Запорожью в ночь на 2 ноября. Как сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров, в результате атаки два человека получили ранения, повреждены 17 частных домов. Из-за ударов было обесточено почти 58 тысяч абонентов.

Одесщина: погибшие из-за удара дронов

Российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть разрушения и жертвы.

В результате атаки вспыхнули пять грузовых автомобилей. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительным данным, погибли два человека, еще трое пострадали. Правоохранители задокументировали очередное военное преступление РФ против мирного населения.

Днепропетровщина: атака на три региона

На Днепропетровщине в ночь на 2 ноября российские войска атаковали Синельниковский, Никопольский и Павлоградский районы. Как сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, силы ПВО уничтожили над областью семь беспилотников.

Несмотря на это, были зафиксированы попадания в Синельниковском районе, где повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка и летняя кухня. В Павлоградском районе разрушена инфраструктура и легковой автомобиль, а в Никополе дроны и артиллерия повредили магазин и жилой дом.

