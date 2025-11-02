Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: погибли украинские военные

Российские войска продолжают атаковать украинские территории, нанося комбинированные удары по тыловым районам. 1 ноября под вражеский огонь попали несколько общин Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и ранены, среди них также военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

После удара РФ по Днепропетровщине погибли украинские военные. Фото из открытых источников

Как сообщила группировка войск "Восток", российские войска применили ракеты и беспилотники для ударов по Днепропетровской области, в том числе пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины.

"В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", — сообщили в пресс-службе группировки войск "Восток".

В группировке отметили, что работают правоохранительные органы и военные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

"На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы, в частности проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запретах (ограничениях) размещения личного состава и проведении совещаний и собраний на открытой местности, а также размещении в не назначенных для этого местах", — говорится в заявлении.

Группировка войск "Восток" выразила соболезнования родным и близким погибших военных и отметила, что "российский агрессор дорого заплатит за содеянное".

