Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: погибли украинские военные

Российские войска продолжают атаковать украинские территории, нанося комбинированные удары по тыловым районам. 1 ноября под вражеский огонь попали несколько общин Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и ранены, среди них также военнослужащие Вооруженных Сил Украины.
После удара РФ по Днепропетровщине погибли украинские военные. Фото из открытых источников
Как сообщила группировка войск "Восток", российские войска применили ракеты и беспилотники для ударов по Днепропетровской области, в том числе пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины.
В группировке отметили, что работают правоохранительные органы и военные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
Группировка войск "Восток" выразила соболезнования родным и близким погибших военных и отметила, что "российский агрессор дорого заплатит за содеянное".
