Росіяни завдали удару БпЛА по будинку: вбили цілу родину з дітьми

Двоє дорослих та двоє малолітніх дітей загинули внаслідок російського удару безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині вночі 30 вересня. Як передає портал "Коментарі", про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Рятувальники. Фото: із відкритих джерел

"Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина Краснопільської громади. У цьому будинку проживала подружня пара з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому", – повідомив керівник Сумської області.

Чиновник додав, що рятувальники дістали з-під завалів чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 та 4 років.

