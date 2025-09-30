logo

Война с Россией Россияне нанесли удар БпЛА по дому: убили целую семью с детьми
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне нанесли удар БпЛА по дому: убили целую семью с детьми

Оккупанты нанесли удар БпЛА по жилому дому в Сумской области

30 сентября 2025, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Двое взрослых и двое малолетних детей погибли в результате российского удара беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина в Сумской области ночью 30 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. 

Россияне нанесли удар БпЛА по дому: убили целую семью с детьми

Спасатели. Фото: из открытых источников

"Этой ночью враг прицельно ударил ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. В этом доме проживала супружеская пара с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому", – сообщил руководитель Сумской области.

Чиновник добавил, что спасатели достали из-под завалов четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в зоне ответственности Третьего армейского корпуса в районе н.п. Шандриголов, кафиры расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ее для прикрытия своих групп и для дальнейшего продвижения на Лиманском направлении. Такое видео было опубликовано бойцами Третьего АК.

Из радиоперехватов стало известно еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство обороны РФ заявило, что в течение недели подразделения группировки российских войск "Север" продвинулись в глубь обороны ВСУ и смогли захватить поселок Юнаковка в Сумской области.

Еще в июне, во время активных боев в Сумской области эксперты заявляли, что оккупация Юнаковки может быть опасна непосредственно для самого областного центра Сумы.




