Россияне нанесли удар БпЛА по дому: убили целую семью с детьми

Двое взрослых и двое малолетних детей погибли в результате российского удара беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина в Сумской области ночью 30 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"Этой ночью враг прицельно ударил ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. В этом доме проживала супружеская пара с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому", – сообщил руководитель Сумской области.

Чиновник добавил, что спасатели достали из-под завалов четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

