Россияне в Донецкой области держат ребенка в плену, после того, как убили его семью (ВИДЕО)

В зоне ответственности Третьего армейского корпуса в районе н.п. Шандриголов, кафиры расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ее для прикрытия своих групп и для дальнейшего продвижения на Лиманском направлении. Такое видео было опубликовано бойцами Третьего АК.

Россияне расстреляли семью и прикрывались девочкой во время штурма (ВИДЕО)

Из радиоперехватов стало известно еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".

"Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним.

Военное преступление в прямом эфире фиксируют подразделения корпуса. Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника", – отмечают военные Тройки.

На видео оккупант комментирует, что россияне должны держать "малыша" и не показывать ей тела убитой семьи.

Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают: ранняя эвакуация из района боевых действий спасает от российских оккупантов.

