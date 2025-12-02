Росіяни все ж хочуть залишити українців без тепла: куди влучив ворог

Відбулася нова російська атака. Ввечері 1 грудня і вранці 2 грудня росіяни вдарили дронами по інфраструктурі, яка забезпечує видобуток та зберігання газу. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться на сайті компанії "Нафтогаз України".

Удар по об'єктах Нафтогаз України

Зазначається, що працівники компанії не постраждали, але є руйнування – про їхній масштаб поки що нічого не повідомляється.

Команди Нафтогазу готові розпочати відновлення після отримання дозволу від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Росіяни активно б'ють по об'єктах Нафтогаза з початку жовтня 2025 року. В кінці листопада компанія вперше показала журналістам один із таких об'єктів, який потрапив під масований російський удар.

На опублікованих агентством Associated Press кадрах було видно, що металеві конструкції внаслідок атаки порозліталися на частини, а газопроводи після попадання снарядів перетворилися на купу покрученого металу.

Зазначимо, у ніч проти 8 листопада російські війська знову атакували газову інфраструктуру України. Це вже дев'ятий масований обстріл енергооб'єктів із початку жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Голова Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький зазначив, що ворог цілеспрямовано б'є на підприємствах, які забезпечують українців газом та теплом. Внаслідок чергової атаки зафіксовано влучення та пошкодження виробничого обладнання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — учора весь день росіяни атакували Краматорськ на Донеччині ударними БПЛА, через що стався приліт у житлову багатоповерхівку. За даними ДСНС, надзвичайники врятували п’ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під’їздах – з 1 по 8 поверхи, на площі 4500 кв. м.



