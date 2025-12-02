Вчера весь день россияне атаковали Краматорск в Донецкой области ударными БПЛА, из-за чего произошел прилет в жилую многоэтажку. По данным ГСЧС, чрезвычайники спасли пятерых жителей и ликвидировали масштабный пожар в двух подъездах – с 1 по 8 этажа, на площади 4500 кв. м.

Смертельный удар по Краматорску: загорелась многоэтажка с людьми

Как сообщил пресс-офицер ГУ ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин журналистам Суспильного, погибшую женщину достали из-под завалов дома в Краматорске на месте вчерашней атаки

Руководитель ГВА Александр Гончаренко сообщал, что в 12:55 1 декабря сразу несколько БПЛА попали по многоэтажным домам и частному сектору одного из Краматорских микрорайонов. К утру 1 декабря было известно о пяти раненых.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера утром оккупанты также атаковали город Днепр баллистическими ракетами из Таганрога РФ. Произошло попадание в одном из районов города, из-за чего погибли четыре человека, еще более 40 человек получили ранения разной степени тяжести.

Городской голова Днепра Борис Филатов сделал отдельное обращение к горожанам, подчеркнув: во время воздушной тревоги и взрывов не следует выезжать на дороги без необходимости, ведь это создает пробки и блокирует работу экстренных служб. Он призвал горожан воздержаться от поездок в момент опасности, не ехать в эпицентр взрыва и по возможности выбирать другие маршруты.