Учора весь день росіяни атакували Краматорськ на Донеччині ударними БПЛА, через що стався приліт у житлову багатоповерхівку. За даними ДСНС, надзвичайники врятували п’ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під’їздах – з 1 по 8 поверхи, на площі 4500 кв. м.

Смертельний удар по Краматорську: загорілася багатоповерхівка з людьми

Як повідомив пресофіцер ГУ ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін журналістам Суспільного, загиблу жінку дістали з-під завалів будинку у Краматорську на місці вчорашньої атаки

Керівник МВА Олександр Гончаренко повідомляв, що о 12:55 1 грудня одразу кілька БпЛА влучили по багатоповерхових будинках та приватному сектору одного з мікрорайонів Краматорська. На ранок 1 грудня було відомо про п’ятьох поранених.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора зранку окупанти також атакували місто Дніпро балістичними ракетами з Таганрогу РФ. Сталося влучання в одному з районів міста, через що загинуло четверо людей, ще понад 40 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зробив окреме звернення до містян, наголосивши: під час повітряної тривоги та вибухів не слід виїжджати на дороги без нагальної потреби, адже це створює затори та блокує роботу екстрених служб. Він закликав містян утриматися від поїздок у момент небезпеки, не їхати в епіцентр вибуху та за можливості обирати інші маршрути.