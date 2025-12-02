Россияне все же хотят оставить украинцев без тепла: куда попал враг

Произошла новая русская атака. Вечером 1 декабря и утром 2 декабря россияне ударили дронами по инфраструктуре, обеспечивающей добычу и хранение газа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте компании "Нафтогаз Украины".

Удар по объектах Нафтогаз Украины

Отмечается, что работники компании не пострадали, но есть разрушения – об их масштабе пока ничего не сообщается.

Команды Нафтогаза готовы начать восстановление после получения разрешения от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Россияне активно избивают по объектам Нафтогаза с начала октября 2025 года. В конце ноября компания впервые показала журналистам один из таких объектов, попавший под массированный российский удар.

На опубликованных агентством Associated Press кадрах было видно, что металлические конструкции в результате атаки разлетелись на части, а газопроводы после попадания снарядов превратились в кучу извращенного металла.

Отметим, в ночь на 8 ноября российские войска снова атаковали газовую инфраструктуру Украины. Это уже девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Глава Группы "Нефтегаз" Сергей Корецкий отметил, что враг целенаправленно бьет на предприятиях, которые снабжают украинцев газом и теплом. В результате очередной атаки зафиксировано попадание и повреждение производственного оборудования.

Читайте на портале "Комментарии" — вчера весь день россияне атаковали Краматорск в Донецкой области ударными БПЛА, из-за чего произошел прилет в жилую многоэтажку. По данным ГСЧС, чрезвычайники спасли пятерых жителей и ликвидировали масштабный пожар в двух подъездах – с 1 по 8 этажа, на площади 4500 кв. м.



