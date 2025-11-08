У "Нафтогазі" зробили заяву, що насторожує: що тепер чекає на українців взимку

У ніч проти 8 листопада російські війська знову атакували газову інфраструктуру України. Це вже дев'ятий масований обстріл енергооб'єктів із початку жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Удар РФ по енергетичним об'єктам. Фото: з відкритих джерел

Голова Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький зазначив, що ворог цілеспрямовано б'є на підприємствах, які забезпечують українців газом та теплом. Внаслідок чергової атаки зафіксовано влучення та пошкодження виробничого обладнання.

На жаль, один працівник компанії отримав поранення. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

На місцях ударів працюють рятувальні служби. Щойно ситуація з безпекою дозволить, фахівці "Нафтогазу" почнуть відновлення пошкоджених об'єктів.

"Черговий акт тероризму. Дякую силам ППО: кожна збита мета — це насамперед врятовані життя", — зазначив Сергій Корецький.

Нагадаємо, ще ввечері 7 листопада по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала нова масштабна ракетна атака з боку Росії. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, а потім зафіксували зліт російських винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 8 листопада російський ударний дрон потрапив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Вибух стався після другої години ночі і спричинив часткову руйнацію будівлі – знищено кілька квартир з четвертого по шостий поверх. Зайнялося відразу кілька приміщень, але пожежу оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє ДСНС України.



