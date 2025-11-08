В "Нафтогазе" сделали настораживающее заявление: что теперь ждет украинцев зимой

В ночь на 8 ноября российские войска снова атаковали газовую инфраструктуру Украины. Это уже девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Удар РФ по энергетическим объектам. Фото: из открытых источников

Глава Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий отметил, что враг целенаправленно бьет по предприятиям, которые обеспечивают украинцев газом и теплом. В результате очередной атаки зафиксированы попадания и повреждения производственного оборудования.

К сожалению, один работник компании получил ранения. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

На местах ударов работают спасательные службы. Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты "Нафтогаза" начнут восстановление поврежденных объектов.

"Очередной акт терроризма. Спасибо силам ПВО: каждая сбитая цель — это прежде всего спасенные жизни", — отметил Сергей Корецкий.

Напомним, еще вечером 7 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной послужила новая масштабная ракетная атака со стороны России. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а затем зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 8 ноября российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Взрыв произошел после двух часов ночи и вызвал частичное разрушение здания – уничтожено несколько квартир с четвертого по шестой этаж. Загорелось сразу несколько помещений, но пожар оперативно ликвидировали спасатели, сообщает ГСЧС Украины.



